الجوف تستلم شحنة مواد كيماوية ضخمة

استقبل مخزن مبيعات المواد الكيماوية بشركة الجوف للتقنية النفطية شحنة كبيرة من المواد الكيماوية الداخلة في عمليات الحفر استعداداً لتوزيعها على الشركات المشغلة الطالبة لهذه المواد وإيصالها إلى كافة الحقول في البلاد.

وتأتي شحنة المواد الكيماوية في إطار خطط الاحتياجات التي وضعتها شركة الجوف لتلبية احتياجات الشركات المُشغّلة بكافة الحقول لديها.

يُذكر أن شركة الجوف كانت قد استلمت في أواخر شهر يونيو الماضي 10 شحنات من المواد الكيمائية لصالح شركة الواحة وكانت الشركة قد أعلنت عن نجاح فريق الهندسة الحقلية التابع لها في إضافة 1100 برميل من النفط الخام للإنتاج العام الحالي.

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