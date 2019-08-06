اقتصاد

الجوف تستلم شحنة مواد كيماوية ضخمة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل مخزن مبيعات المواد الكيماوية بشركة الجوف للتقنية النفطية شحنة كبيرة من المواد الكيماوية الداخلة في عمليات الحفر استعداداً لتوزيعها على الشركات المشغلة الطالبة لهذه المواد وإيصالها إلى كافة الحقول في البلاد.

وتأتي شحنة المواد الكيماوية في إطار خطط الاحتياجات التي وضعتها شركة الجوف لتلبية احتياجات الشركات المُشغّلة بكافة الحقول لديها.

يُذكر أن شركة الجوف كانت قد استلمت في أواخر شهر يونيو الماضي 10 شحنات من المواد الكيمائية لصالح شركة الواحة وكانت الشركة قد أعلنت عن نجاح فريق الهندسة الحقلية التابع لها في إضافة 1100 برميل من النفط الخام للإنتاج العام الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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