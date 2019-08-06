تاجر مواشي يكشف أسباب تفاوت أسعار أضاحي العيد من تاجر لتاجر ومدينة لأخرى

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – كشف أحد تجار المواشي بمدينة بنغازي عن الآلية التي يتبعها التجار في بيع أضاحي العيد، وسبب تفاوت الأسعار من تاجر لتاجر ومن مدينة لأخرى .

وقال التاجر – الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الليبية – إن الخرفان المحلية المعروفة بــ “الوطني” تبدأ عملية التجارة فيها منذ ولادتها بشهر تقريبًا شرائها، لافتًا إلى أن التاجر يقوم بجمع أكبر عدد ممكن من الأغنام، بمايسمى بلغة ثقافة تجار الأغنام بــ “الركن”، أي بمعنى شراء الخروف والقيام بركنه وانتظار مضي الأشهر المطلوبة ليصبح صالح للتضحية .

وأوضح أن تربية الأغنام تتطلب توفير كمية من الأعلاف مقدار معين كل يوم، لمدة تتراوح مابين ست أشهر إلى ثمان أشهر، مشيرًا إلى أن هذه المدة تكون قبل عيد الأضحى مباشرة .

وعلل التاجر ارتفاع أسعار “الخروف المحلي” مقارنة بنظيره الخارجي، أن “المحلي” يتطلب عملية ركنه مصاريف كبيرة والتي تتمثل في الأعلاف ومرتب الراعي الذي يفوق رواتبهم 1500 دينار ليبي في الشهر، إضافة إلى الأدوية والعلاج الخاص بالخرفان في حال إصابتهم بمرض ما .

واسترسل التاجر في وصفه لآلية البيع أن الخروف الصغير تبلغ تكلفت شرائه مابين “200” إلى “400”دينار، منوهًا إلى أنه المصاريف على رأس الغنم خلال ثمان أشهر تبلغ حوالي “700” إلى “800” دينار ليبي، مما يضطر التاجر ببيعه بحوالي “1000”دينار، أو”1100″دينار، أما من يبيع بسعر “1500” أو “1800” فهو قد بالغ كثيرًا السعر والمكاسب .

وأضاف أنه عادة ما يتجه التجار إلى المدن الكبيرة لبيع الأضاحي مثل بنغازي أو طرابلس لبيعها نظرا للكثافة السكانية وكثرة الإقبال على الشراء بهذه المبالغ عكس المدن الصغيره، تجد الأسعار أقل لأن أغلب سكانها يمتلكون مواشي، وعلى خلفية معرفية بأسعارها وأسعار تكلفة رعايتها .

وعن الفرق بين الخروف المحلي والخارجي، قال التاجر إن هناك فرق كبير جدًا، فالخروف المحلي “الوطني” وخاصة “البرقاوي” يتمتع بمواصفات كبيرة، والسبب المراعي التي يرتع ويأكل منها، مما يجعل طعمه ألذ وأشهى بكثير من المواشي الخارجية، إذ يتغذى الخروف الخارجي على أعلاف صناعية مما يؤثر في نكهة اللحم وجودته.

وعن تهريب التجار المواشي، أكد التاجر أن بها مكاسب كبيرة جدًا خاصة المهربة إلى مصر و تونس، مبينًا أن عملية التهريب تتم بنقل المواشي إلى المناطق الحدودية وتوضع في حضائر مجهزة مسبقًا، ومن ثم يتم نقلها عبر الطرق الصحراويه إلى المناطق الحدودية المصرية، انطلاقا من السلوم مرورا بالبراني ومطروح ووصولا إلى مدينة الإسكندرية .

وأشار إلى أن أسباب التهريب تتعدد من بينها مايتمع به الخروف الليبي من مميزات كبيرة كلذة الطعم وسلالته المميزه.

وعن أسعار الخرفان المهربة، قال إن الخروف في مصر يقدر ثمنه مابين “5000”إلى”3000″دينار في السوق المصري، والخروف الليبي يقدر بــ “700” دينار، عندما يشتري التاجر في مصر الخروف الليبي بهذا السعر ويقوم ببيعه بـ “3000”جنيه مصري، ويكون الفارق في العملة كبير، ويجني الكثير من المكاسب .

وتابع أن التاجر الليبي من خلال تهريب الأغنام يجني مكاسب كبيرة، عندما يقوم ببيع “200” رأس دفعة واحدة بالكاش وبسعر كبير ودون تأخر في التسديد، لأن من المتعارف عليه بين تجار الواشي البيع والشراء بالأجل .

وأشار إلى أن القانون الليبي يمنع تصدير الأغنام الليبية وخاصة الاناث لأن الإناث هي التي نزيد في السلالة، لكن تم تهريب الجنسين الذكور والإناث بأعداد كبيرة في الفترات الماضية .

ونوه التاجر إلى أن مئات الآلاف من الأغنام والأبقار والأبل ، هربت خارج الحدود الليبية رغم صدور قوانين تجرم التهريب، مما أثر على السوق المحلي وزاد في ارتفاع الأسعار .

وفي السياق ذاته، أجرت وكالة الأنباء الليبية في وقت سابق استطلاع ميداني للرأي استطلع فيه آراء المواطنين حول الأسعار المبالغ فيها للمواشي عبر بعضهم عن رفضه لها وبالغ البعض الآخر في ردة فعله حيال هذه الأسعار، حيث دعى البعض إلى مقاطعة شرائها والتمنع عن التضحية بها .

وفي الصدد تواصلت وكالة الأنباء الليبية مع عضو هيئة الإفتاء في الحكومة الليبية المؤقتة الشيخ حميد عيسى أبدويره الذي أكد بدوره حرمة تمنع المقتدرين عن ذبح أضحية العيد.

وتابع ابودويره أن الأضحية يوم النحر سنة مؤكدة، وواجبة على المقتدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من لديه سعة من المال ولم يضحي فلا يقرب مصلانا”، وقوله تعالى “لا يكلف الله نفس إلا وسعها”، وحسب الاستطاعة .

فالأضحية عبادة وليست عادة – بحسب عضو هيئة الإفتاء – وهي تطبيق للسنة الشريفة والامتناع عن تأديتها في حال توفر المقدرة هو مخالفة صريحة لشرع الله .

وفي إجابته عن سؤال بخصوص أفضلية الخروف الوطني على الخارجي في عرف أهل البلد، قال إن من المحبب في السنة التضحية بأجود أنواع الخرفان والمتعارف عليه هنا في ليبيا أن الخروف الوطني أجود سلالة، مؤكدًا على أنها جميعها تصح التضحية بها حسب قدرة واستطاعة المضحي.

وعن صحة الاشتراك لأكثر من شخص في الأضحية الواحدة بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته ؟

أوضح عضو هيئة الإفتاء بعدم جوازها والصحيح أن يضحي المقتدر عن نفسه وعن أهل بيته سواء كان رب الأسرة أو أحد أفرادها، وتابع أن الاشتراك في الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإبل، أو البقر.

وعن شراء الأضحية بالدين، قال إن الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل على أضحية، كإنسان له راتب شهري، أو أنه في يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له لك أن تستقرض إذن وتضحي ثم توفي.

أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا.

وفي ختام الحوار حذر عضو هيئة الإفتاء في الحكومة الليبية المؤقتة الشيخ حميد عيسى المواطنين من حرمة بيع أي جزء من الأضحية وخص بالذكر الجلود مستشهدا بالحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ “، داعيًا المواطنين بالاستنفاع الشخصي بالجلود أو التبرع بها لمستحقيها . (وال – بنغازي) ب ف/ ف و/ ع ع

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