آلية جديدة لتوزيع الوقود في بني وليد

باشرت محطات الوقود داخل مدينة بني وليد بتوزيع الوقود على المواطنين بآلية جديدة وضعتها لجنة متابعة الوقود بالمجلس البلدي، وذلك عن طريق القبائل حيث خصص كل يوم محطه لقبيلة معينة.

وكانت البداية من محطة القليعه رقم (131) التابعة لشركة الطرق السريعة الواقعة بحي الدلول.

وتأتي هذه الآلية لتفادي الوقوع في الازدحام وتسهيل عملية حصول المواطنين على حصتهم من الوقود من محطات التوزيع، كما سيتم الاستمرار في تطبيق هذه الآليه إلى حين انفراج هذه الأزمة.

يذكر أن المجلس البلدي قد شكل لجنة مهمتها متابعة توزيع الوقود والغاز داخل المدينة وذلك لضمان وصول الوقود والغاز لمستحقيه دون أي عراقيل.

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