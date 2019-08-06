اقتصاد

المركزي ينشر بيانات “سيولة أغسطس”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن المصارف التجارية التي خصص لها سيولة نقدية في شهر أغسطس الجاري إذ شملت القائمة مصارف تجارية في المدن والمناطق الوسطى والجنوبية.

وبحسب منشور المركزي في الحساب الرسمي له، أوضحت البيانات تخصيص 35 مليون دينار لمصارف الكفرة وتازبرو والواحات كما خصص المركزي 12 مليون دينار للمصارف التجارية في مدينة غات.

كما أشار المركزي عبر بياناته الحديثة إلى أن مصارف مدينة سرت تحصلت على مبلغ وقدره 20 مليون دينار.

وشملت البيانات تخصيص المصرف المركزي في طرابلس 18 مليون دينار للمصارف التجارية في مدينة غات، ومصارف المنطقة الممتدة بين منطقتي القره بولي وقصر خيار فقد خصص لها 15مليون دينار.

وأضاف المركزي أنه خصص 39 مليون دينار لمصارف المنطقة الوسطى وهي الوحدة والجمهورية وشمال أفريقيا والصحارى والتجاري الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك