اقتصاد

سطو مسلح على شاحنتي وقود طيران بالزاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة،أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار امعيتيقة.

وأفادت الشركة على -صفحتها الرسمية- بأنّه قد تم الإفراج عن السائقين، في حين لا تزال الشاحنتان بحوزة المسلحين.

وأشارت الشركة إلى أنّ الشاحنتين المحتجزتين تحتويان على كميّة من وقود كيروسين الطيران تقدّر بــ 90 ألف لتر.

ونددت الشركة عبر -منشورها الإخباري- بمثل هذه الأفعال التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر،منبهة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات يهدد امدادات تزويد مطار معتيقة الدولي بوقود الطيران ما يمس بأمن البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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