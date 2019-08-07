رجال الكهرباء ينيرون طريق ترهونة – الخضرا

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قام فريق عمل قسم الصيانة بدائرة الإنارة التابعة للشركة العامة للكهرباء فرع ترهونة، بصيانة أعمدة الإنارة على طول الطريق الرابط بين مدينة ترهونة وضاحية “الخضرا”.

وقال “أحمد الترهوني” أحد أفراد الفريق إن التعجيل بهذا العمل بعد كثرة ما تتعرض له الأعمدة على طول الطريق نتيجة التصادمات والحوادث علاوةً على سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة ما يسبب حالات تلف في التوصيلات والمصابيح .

كما أبدى أعضاء الفريق عن استيائهم مما يعانيه قسم الصيانة بدائرة الإنارة من نقص في الأدوات التي تساعدهم على العمل اليومي الذي وصفوه بـ “الخطير” مما يواجهه رجل صيانة أعمدة الإنارة على الطرقات السريعة والشوارع داخل المدينة.

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