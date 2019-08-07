ركود سوق المواشي بالبيضاء على أعتاب العيد

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يشكو التجار والمربون في سوق المواشي بمدينة البيضاء من حالة ركود في بيع الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتيجة لغلاء الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة شح السيولة، علاوةً على انتشار حضائر بيع الأضاحي خارج السوق الموجودة في الأحياء والضواحي المجاورة .

وقال أحد تجار الماشية بالسوق إن من أسباب حالة الركود في البيع أيضاً هو انتظار الموطنين لاقتراب يوم العيد ليقدموا على الشراء متوقعين انخفاض الأسعار .. وقال آخر إن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف وعموم غذاء المواشي وغير ذلك من ارتفاع في كل مجالات الحياة اليومية.

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