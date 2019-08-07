ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.165 دينار
|4.155 دينار
|اليورو
|4.63 دينار
|4.55 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.00 دينار
|4.92 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.67 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدولار الكندي
|2.90 دينار
|2.82 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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