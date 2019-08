أسعار النفط تتراجع مُتأثرةً بتوترات التجارة بين أمريكا والصين

انخفضت عقود خام برنت دون 60 دولاراً للبرميل، متأثرة بتوترات التجارة العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وأخرى متعلقة بتخوفات إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

ولا زالت الأسواق العالمية متأثرة بتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية على سلع صينية، اعتبارا من الشهر المقبل.

من جهته كتب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على موقع “تويتر” الثلاثاء، أن لقاءً جمعه مع نظيره الأمريكي ريك بيري، في واشنطن، أبديا خلاله قلقهما من تهديدات إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

هذا تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.05 بالمئة أو 3 سنتات، إلى 58.90 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.04 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 53.61 دولارا للبرميل.

