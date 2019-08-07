أغنياء العالم يخسرون 117 مليار دولار

كالنار في الهشيم تُلْحِق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الضرر بكل ما حولها، فبعد أن أثّرت في نمو الاقتصاد العالمي وضغطت على أسواق النفط هاهي الآن تطال ثروات أغنى أغنياء العالم، فمع فتح أبواب الأسواق العالمية خسر الأشخاص الأكثر ثراءً بالعالم 117 مليار من ثروتهم بنسبة تقدر بـ 2.11% .

وكالة بلومبيرغ أصدرت تقريراً كشفت فيه عن “نزيف جماعي” بحسابات 20 شخصاً من أغنياء العالم، حيث بيّن التقرير أن مجموع خسارتهم بلغ 20 مليار دولار، أي مُعادل مليار لكل شخص منهم يومياً.

وفقد أغنى رجل في العالم “جيف بيزوس” مبلغ 3.4 مليارات دولار، لكنه مايزال يتربع على عرش الأغنى في العالم بثروة تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.

ونستعرض فيما يلي لائحة بأبرز المليارديرات الذين تعرضوا للخسائر بسبب التوترات التجارية:

– جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون: 3.4 مليارات دولار.

– برنارد أرنو، صاحب شركة إل في إم إتش: 3.2 مليارات دولار.

– مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك: 2.8 مليارات دولار.

– موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة روليانس إنداستريز: 2.4 مليارات دولار.

– بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت: ملياري دولار.

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