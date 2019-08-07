تفاوت أسعار الأغنام في سوق جالو

لا تختلف أسعار الأغنام في مدينة جالو عن غيرها من المدن الليبية حيث بلغ سعر الأضحية المحلية بسوق المدينة للأغنام بين 1000 و2000 دينار الأمر الذي شكل حالة استياء لدى المواطنين بالتزامن مع أزمة شح السيولة النقدية.

سوق الأغنام في جالو يعد من بين الأسواق الأكثر تنوعا في ليبيا فالزبون سيجد فيه الأغنام المستوردة من السودان التي يتراوح سعرها بين 800 و1000 دينار بحسب الوزن وعمر الأضحية.

وتجد في سوق جالو أيضا الأغنام المستوردة من دولة إسبانيا، الذي يتراوح سعرها بين 600 و800 دينار.

وبحسب تجار الأغنام في جالو فإن الأضاحي الإسبانية تحظى بإقبال كبير بسبب أسعارها المنخفضة وجودة لحومها.

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