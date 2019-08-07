“رأس لانوف” تقترب من تشغيل وحدة التوليد الغازية

أفاد مراسل 218 بمنطقة الهلال النفطي بأن الفرق الفنية التابعة لشركة رأس لانوف تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من أعمال صيانة وحدة التوليد الغازية.

وأوضحت شركة رأس لانوف أن عمليات الصيانة تمت بمساعدة الشركة الماليزية “تي سي إل”، وفور انتهائها تفقد رئيس مجلس إدارة رأس لانوف موقع وحدة التوليد للوقوف على المراحل الأخيرة قبل تشغيلها.

وكانت شركة رأس لانوف للنفط والغاز قد استقبلت الأسبوع الماضي أول شحنة من غاز الإيثيلين منذ سنوات.

ووضعت الشركة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وقتها لاستقبال شحنة غاز الايثلين، منها التحوطات قبل عملية مناولة الشحنة من خلال التقيد بعدم استخدام أي معدات قابلة للاحتراق، وأي أدوات مولدة للشرارة.

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