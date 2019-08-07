أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 07 أغسطس 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 07أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 4.165 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 4.170 دينار

اليورو 4.62 دينار

الجنية الإسترليني 5.00 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.45 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 2.89 دينار

الدينار الأردني 5.83 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.17 دينار

كسر الذهب عيار 18 141 دينار

كسر الفضة 1.8 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية