سعر الدينار يتراجع قليلاً أمام العملات الأجنبية

سجلت العملات الأجنبية اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفاً أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير وستة عشر قرشا (4.16) مسجلا ارتفاعا قدره قرش واحد بالمقارنة مع أسعار الافتتاح، أما اليورو فقد سجل ارتفاعا قدره قرشان بالمقارنة مع افتتاح اليوم وتم تداوله بأربعة دنانير واثنين وستين قرشا (4.62).

وساهمت ارتفاعات العملات الأجنبية في الرفع من سعر غرام الذهب عيار 18 كسر ليتم بيعه بمئة وواحد وأربعين (141) دينارا.

أما على صعيد العملات الأجنبية والعربية فقد استقرت الليرة التركية عند مستوياتها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم تداولها بخمسة وسبعين (0.75) قرشا لليرة الواحدة.

أما الجنيه المصري فقد صعد بمقدار قرش واحد ليتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند 25 قرشا للجنيه، كما شملت موجة الارتفاعات الدينار التونسي الذي بيع عند الحدود الليبية التونسية بدينار وخمسة وأربعين قرشا (1.45).

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