اقتصاد

وصول سيارات وحاويات سلع إلى ميناء الخمس  

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء مدينة الخمس الساعات الماضية سفنا تجارية محملة بسيارات وحاويات وشعير صب.

ورست السفينة cristal galaxy  التابعة للوكيل الملاحي مدوين على الرصيف تسعة عشر (19) استعدادا لتفريغ حمولتها من شعير الصب المقدرة بنحو ستة آلاف 6000 طن.

وأظهرت بيانات ميناء الخمس الصادرة حديثا رسو السفينة ivan على الرصيف رقم خمسة عشر (15) التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر؛ لتتجهز لتفريغ حمولتها من السيارات المقدرة بمئة وست وثلاثين (136) سيارة.

أما الرصيف رقم أربعة عشر (14) فقد استقبل سفينة الحاويات nikola الذي بدأتْ بتفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة 217 حاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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