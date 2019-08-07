مجلس النواب يُمدد ولاية شكشك

صادق مجلس النواب في طرابلس اليوم على قرار مد ولاية رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمنصبه رئيسا للديوان.

وبحسب القرار الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه لم تحدد في الكتاب نهاية فترة ولاية شكشك الجديدة.

وكان رئيسا الديوان ومجلس النواب قد التقيا الأيام الماضية في طرابلس لبحث التقارير الدورية الصادرة عن ديوان المحاسبة حول عمل المؤسسات العامة وبعض الملفات، من بينها عمل الشركة العامة للكهرباء.

وكان شكشك قد زار الأسبوع الماضي الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

والتقى رئيس ديوان المحاسبة على هامش الزيارة مع أعضاء الجمعية الأميركية الليبية للأعمال بحضور ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية