اقتصاد

مصرف الأمان يُطلق خدمات بنكية “لحساب العميل”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان عن إتاحته جملة من الخدمات البنكية أمام غير العملاء لديه تحت مسمى حساب عميل.

وتشمل الخدمات الجديدة سبعة أنواع من الحسابات وهي منحة أرباب الأسر ومخصصات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار بالإضافة إلى حساب العملة الأجنبية وحسابي دفتر الصكوك والسحب المحلي.

وأضافت إدارة مصرف الأمان في إعلانها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك عن إمكانية فتح حسابات “أمان باي كيو ار” الخاصة بالتسوق وحسابات الشركات المحلية والأجنبية.

وكان المصرف قد رفع يوم الاثنين الماضي سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد” إلى 30 ألف دينار أسبوعيا، وأوضحت إدارة المصرف أن الرفع سيشمل جميع فروعه مع قبول الصكوك الالكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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