مؤسسة النفط تتابع الخطة الاستكشافية للخليج العربي

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل موسع على مدار يومين خطة الإنتاج لشركة الخليج العربي للنفط للعامين 2019 و 2020 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الدوري العادي وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات فضل الله احتيته ومسؤولو عدد من الإدارات الفنية من الجانبين.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من إنتاجها إلى أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023 عبر شركاء دوليين من بينهم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وشركات أمريكية أخرى.

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