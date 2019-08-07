اقتصاد

مؤسسة النفط تتابع الخطة الاستكشافية للخليج العربي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل موسع على مدار يومين خطة الإنتاج لشركة الخليج العربي للنفط للعامين 2019 و 2020 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الدوري العادي وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات فضل الله احتيته ومسؤولو عدد من الإدارات الفنية من الجانبين.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من إنتاجها إلى أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023 عبر شركاء دوليين من بينهم إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وشركات أمريكية أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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