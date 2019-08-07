الآغا: نواب طرابلس المغتصب للسلطة صرف “870” ألف دينار لأعضائه المقاطعين

البيضاء 07 أغسطس 2019 (وال) – كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، عن قيام مجلس النواب المنعقد في طرابلس “المغتصب للسلطة”، صرف مبالغ مالية ضخمة لأعضائه المقاطعين لمجلس النواب المنعقد في طبرق.

وقال الآغا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إن ما يسمى بمجلس النواب المنعقد في طرابلس قد قام خلال الفترة الماضية بصرف مبلغ 870,000 دينار ليبي “ثمانمائة وسبعون ألف دينار” لكل عضو مجلس النواب من المقاطعين لمجلس النواب في طبرق وهي تمثل قيمة مرتباتهم عن الأعوام السابقة”.

وأضاف أنه تم أيضًا صرف بدل سكن، ومواصلات، وقرطاسية، وغيره، وسداد مصاريفهم السياسية عن الأعوام الماضية، هم اعترفوا بمجلس النواب في طبرق، بلائحة المرتبات التي أصدرها فقط”. (وال – البيضاء) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال