اقتصاد

“التجاري” يفتح باب مُعاملات مخصصات الفرد 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف التجاري الوطني يوم أمس الأربعاء لكافة عملائه عن شروعه بإجراءات الحوالات للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد وذلك عن طريق استخراج بطاقة ماستر كارد بلاتينيوم.

وأوضح المصرف التجاري لكافة عملائه أنه شرع في تطبيق إجراءات المركزي الجديدة الخاصة بخفض النسبة على مبيعات النقد الأجنبي والمقدرة بـ163% بدلا عن 183%.

وأوضح المصرف في إعلانه أنه يمكن لكافة العملاء الاستفادة من الخدمات المصاحبة لإصدار البطاقات وهي شحن البطاقة أو الحصول على كشف الحساب وخدمتي التفعيل وإصدار بدل الفاقد.

وكانت إدارة المصرف قد فتحت مُؤخراً خدمة الصرف النقدي اعتبارا بسقف قيمته 500 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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