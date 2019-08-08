“التجاري” يفتح باب مُعاملات مخصصات الفرد 

أعلن المصرف التجاري الوطني يوم أمس الأربعاء لكافة عملائه عن شروعه بإجراءات الحوالات للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد وذلك عن طريق استخراج بطاقة ماستر كارد بلاتينيوم.

وأوضح المصرف التجاري لكافة عملائه أنه شرع في تطبيق إجراءات المركزي الجديدة الخاصة بخفض النسبة على مبيعات النقد الأجنبي والمقدرة بـ163% بدلا عن 183%.

وأوضح المصرف في إعلانه أنه يمكن لكافة العملاء الاستفادة من الخدمات المصاحبة لإصدار البطاقات وهي شحن البطاقة أو الحصول على كشف الحساب وخدمتي التفعيل وإصدار بدل الفاقد.

وكانت إدارة المصرف قد فتحت مُؤخراً خدمة الصرف النقدي اعتبارا بسقف قيمته 500 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية