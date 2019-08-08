مخزونات النفط “تكسر التوقّعات”.. وتتراجع

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا وزادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 786 ألف برميل يوميا.

وقلصت أسعار النفط خسائرها في تعاملات تسوية، أمس، بحسب ما كشف عنه مُتعاملون في السوق، حيث ذكروا أن عقود برنت والخام الأمريكي ختمت جلسة التداول بخسارة قُدّرت نسبتها بحوالي 4.5 في المئة لتسجلا عند التسوية لخام برنت 56.23 دولارا و51.09 دولارا للبرميل لخام الوسيط الأميركي.

وفي التعاملات اللاحقة ارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار عند 57.43 دولارا و 52.36 دولارا للبرميل للخامان على الترتيب.

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