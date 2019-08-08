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تباين لاسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 8 اغسطس 2019

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 08 اغسطس 2019، انهيار جديدا خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.14 دينار طرابلس

الدولار الأمريكي 4.15 دينار زليتن

الدولار الأمريكي 4.13 دينار بنغازي

اليورو 4.63 دينار

الجنية الإسترليني 4.98 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.46 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدينار الاردني 5.8 دينار

الدولار الكندي 2.88 دينار

سعر كسر الذهب عيار18 بـ 146 دينار

كسر الفضة 1.8 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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