تراجع مستوى التضخم في مصر إلى أقل مستوياته من 4 أعوام

تراجع مستوى التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 8.7% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع النسبة التي بلغها شهر يونيو الماضي والتي تقدر بـ 9.4%، وذلك بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وبهذه النسبة يكون التضخم السنوي في مصر قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ أن سجّل نسبة 7.9% شهر أغسطس من العام 2015.

يُشار إلى أن مصر طبقت سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 حيث تضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

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