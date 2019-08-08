سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 08 أغسطس 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي-طرابلس 4.145 دينار
الدولار الأمريكي-زليتن 4.155 دينار
اليورو 4.63 دينار
الجنية الإسترليني 4.98 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 1.47 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.88 دينار
الدينار الأردني 5.80 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.155 دينار
كسر الذهب عيار 18 146 دينار
كسر الفضة 1.8 دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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