اقتصاد

“الوطنية للنفط” تُتابع إنتاج شركة سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مسؤولو الإدارات الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات دورية فنية مع مسؤولي شركة سرت للنفط والغاز تابعوا خلالها خطط الإنتاج والاستكشاف السنوي للعام 2019 – 2020.

وتطرق عضو لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان إلى أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة بحسب الجدول الزمني لعمليات الرفع من كفاءة الاستكشاف.

ومن جانبه أشاد مدير إدارة الاستكشاف في المؤسسة الوطنية للنفط بشير قريعة بدور شركة سرت في النهوض بقطاع النفط في ليبيا.

وكانت المؤسسة قد ناقشت الأيام الماضية فرص تطوير عمل شركة الخليج العربي شملت برامج الإنتاج والاستكشاف عن العامين 2019 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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