المؤقتة تحدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك

قرنادة 08 أغسطس 2019 (وال) – أعلن مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة أن عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، تقررت اعتبارا من يوم وقوف حجاج بيت الله الحرام بجبل عرفات.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل أن يوم الوقوف يصادف يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 ميلادي، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019 ميلادي.

وأكد مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء أن تكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 ميلادي ، على أن يستثنى من ذلك الجهات والمؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها مع حفظ حقوقهم في ذلك.(وال – قرنادة) أ د

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