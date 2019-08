مالية «الوفاق» تستعرض الآثار المتوقعة لتذبذب أسعار النفط

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، اجتماعًا، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور عدد من مدراء الإدارات الفنية بالوزارة والمؤسسة.

وتم خلال الاجتماع بحث الآثار المتوقعة لتذبذب أسعار النفط وأثارها على الإنفاق العام.

كما تم التطرق إلى بحث سُبل دعم المؤسسة ومعالجة الالتزامات المالية المتراكمة عليها والتأكيد على استمرار التواصل للوقوف على المعالجات.

