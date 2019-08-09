أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.16 دينار 4.15 دينار اليورو 4.63 دينار 4.55 دينار الجنية الاسترليني 4.99 دينار 4.91 دينار الليرة التركية 0.75 دينار 0.67 دينار الدينار التونسي 1.46 دينار 1.38 دينار الجنية المصري 0.245 دينار 0.237 دينار الدولار الكندي 2.89 دينار 2.81 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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