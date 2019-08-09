أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.16 دينار
|4.15 دينار
|اليورو
|4.63 دينار
|4.55 دينار
|الجنية الاسترليني
|4.99 دينار
|4.91 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.67 دينار
|الدينار التونسي
|1.46 دينار
|1.38 دينار
|الجنية المصري
|0.245 دينار
|0.237 دينار
|الدولار الكندي
|2.89 دينار
|2.81 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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