اقتصاد

النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات تخفيض إنتاج أوبك

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام صباح الجمعة إلى57.64 دولارا للبرميل بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة أعشار في المئة بالمقارنة مع جلسة الإغلاق أمس الخميس، مدعومة بتوقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك.

ارتفاع خام برنت ساهم في الضغط على أسعار الخام الأمريكي الذي ارتفع هو الآخر بمقدار14 سنتا للبرميل وسجل سعر البرميل صباح الجمعة 52.68 دولارا.

وتشهد السوق العالمية للنفط تذبذبا ملحوظا على صعيد الأسعار بسبب التوترات التجارية العالمية بين الصين وأمريكا والعقوبات الأمريكية على إيران التي تسببت بحالة عدم استقرار على صعيد الأسعار في الأشهر الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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