وزارة الاقتصاد تشكل لجنة لا يصال مخصصات الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الغربية

البيضاء 09 أغسطس 2019 (وال) – شكلت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة لجنةً للأشراف على إيصال مخصصات المنطقة الغربية من السلع التموينية عن طريق الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات .

حيث أصدر معالي رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني تعليماته لوزارة الاقتصاد بإعادة تشكيل اللجنة لايصال مخصصات الجمعيات الاستهلاكية .

هذا وسيتم إيصال هذه المخصصات إلى بلديات كلا من

بني وليد، وترهونة، والاصابعة، وباطن الجبل، وسيدي السايح، إضافةً إلى بلدية ككلة، وتيجي، وقصر بن غشير، وصبراتة، وسوق الخميس، والرجبان، وجوش، والعربان، والجليدة”.

ودعت وزارة الاقتصاد في بيانٍ لها جميع الجمعيات الاستهلاكية في البلديات المذكورة إلى التوجه إلى وحدات المبيعات بصندوق موازنة الأسعار لاستلام المخصصات .

كما وجهت دعوتها إلى السادة عمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد بالبلديات بتجهيز الكشوفات للأسرع في صرف هذه السلع للمساهمين بالجمعيات الاستهلاكية . (وال – البيضاء) ع م /ع ع

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