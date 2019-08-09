اجتماع لبحث أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) – عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي اجتماع ضم كلا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري تم خلاله عرض بعض الملاحظات التي قامت الهيئة بتسجيلها على أعمال لجنة استقرار بنغازي، ومعرفة ردود اللجنة المكلفة بإدارة اللجنة.

رئيس هيئة الرقابة أكد خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول الأربعاء، أن لجنة استقرار بنغازي هي من اللجان المهمة والمطلوب منها معالجة مشاكل المواطنين في المدينة وحل المختنقات التي حدثت فيها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتواصل مع اللجنة وبلدية بنغازي واطلعت على محاضر الاجتماعات ومراجعة عقود المشاريع وإجراءات التعاقد والتكليف.

من جهته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، بأن الإجراءات المالية والصرف تتم وفق ما هو متبع في التشريعات الليبية، وجميع الجهات الإشرافية والتنفيذية تقوم باعتماد الإجراءات المالية الصادرة عن لجنة استقرار بنغازي. (وال – بنغازي) ع ع

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