ارتفاع غير مسبوق لأسعار أضاحي العيد بمدينة المرج

المرج 09 أغسطس 2019 (وال) – شهدت أسعار الأضاحي هذا العام بمدينة المرج ارتفاعًا غير مسبوق على غرار المدن الأخرى.

وقد حرم الكثير من أرباب الأسر من الحصول على الأضحية هذا العام، جراء الغلاء الفاحش، الذي طال معظم السلع الضرورية والاستهلاكية.

وسجلت أسعار المواشي هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، بحسب جولة ميدانية لوكالة الأنباء الليبية داخل سوق المواشى بمدينة المرج.

حيث بلغ سعر الأضحية من 600 وحتى 1800 دينار ليبي للأضحية.

وشكا كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي بهذا الثمن الباهض الذي يفوق كثيرا محدودية دخلهم الشهري وقدرتهم الشرائية خاصة في ظل نقص السيولة المالية. (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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