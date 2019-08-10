المركزي: أكثر من 18 مليار دينار إجمالي إيرادات الـ7 أشهر الأولى للعام الحالي

قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي الايرادات النفطية والسيادية حققت 18.838 مليار دينار، في الفترة ما بين الأول من يناير وحتى 31 يوليو المنصرم.

وأوضح المركزي بأن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي حققت فائضا بقيمة تجاوزت 5 مليارات دينار، بينما سجل الفائض في النفقات 3.6 مليارات.

وأضاف المركزي بأن الإنفاق على المرتبات شكل نسبة 58.4 %من إجمالي الإنفاق الفعلين وشمل الإنفاق 991 مليون دينار للإمداد الطبي، و2.450 مليار دينار للمحروقات، و478 مليون للكهرباء، و239 مليون دينار للنظافة العامة و152 مليون للمياه والصرف الصحي.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن الأيام الماضية بدء المصارف في صرف منحة أرباب الأسر الـ500 دولار عن العام الحالي 2019 في الـ20 من أغسطس الجاري.

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