عيد راس لانوف برعاية “الشيك المصدق”

تختلف أسعار الأضاحي في سوق راس لانوف للمواشي باختلاف المعروض منها مع توفر خاصية الدفع بالشيك المصدق التي اتفق التجار على التعامل بها تضامنا مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

ومن خلال جولة بسيطة داخل السوق، ستُلاحظ لجوء غالبية التجار لإعلان ترويجي تقليدي حول توفر خدمة البيع بالشيك المصدق، الذي أصبح جزءا أساسيا من سوق المواشي في راس لانوف الذي يشهد حراكا لافتا من قبل المواطنين الباحثين عن أضحية تناسبهم وتتماشى مع ظروفهم.

وتراوحت أسعار الأضاحي في راس لانوف بين 600 وأكثر من 2000 دينار، ومع كل المعروض من الأغنام واختلاف أسعارها إلا أن هناك مواطنين لا يملكون القدرة على شراء أي أضحية بهذه الأسعار موجهين رسالة إلى مجلس النواب بأن يضع عينه على المواطن الذي لم يستطع توفير حاجياته الأساسية فترة العيد.

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