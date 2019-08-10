اقتصاد

عيد راس لانوف برعاية “الشيك المصدق”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تختلف أسعار الأضاحي في سوق راس لانوف للمواشي باختلاف المعروض منها مع توفر خاصية الدفع بالشيك المصدق التي اتفق التجار على التعامل بها تضامنا مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

ومن خلال جولة بسيطة داخل السوق، ستُلاحظ لجوء غالبية التجار لإعلان ترويجي تقليدي حول توفر خدمة البيع بالشيك المصدق، الذي أصبح جزءا أساسيا من سوق المواشي في راس لانوف الذي يشهد حراكا لافتا من قبل المواطنين الباحثين عن أضحية تناسبهم وتتماشى مع ظروفهم.

وتراوحت أسعار الأضاحي في راس لانوف بين 600 وأكثر من 2000 دينار، ومع كل المعروض من الأغنام واختلاف أسعارها إلا أن هناك مواطنين لا يملكون القدرة على شراء أي أضحية بهذه الأسعار موجهين رسالة إلى مجلس النواب بأن يضع عينه على المواطن الذي لم يستطع توفير حاجياته الأساسية فترة العيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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