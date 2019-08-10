مكتب صندوق الزكاة جردس العبيد يشرع في توزيع منح نقدية للمستهدفين والمسجلين بمنظومة الصندوق

جردس العبيد 10 أغسطس 2019 (وال) – شرع مكتب صندوق الزكاة جردس العبيد في توزيع منح نقدية للمستهدفين والمسجلين بمنظومة الصندوق ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك داخل الحدود الإدارية للمكتب .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لمكتب الأوقاف جردس العبيد، حميد هارون : إن الصندوق قام بتوزيع منحة نقدية للأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، والتي بلغ عددها نحو (187) أسرة، وقد بلغت قيمة الإعانات لهذه الأسر (93,000 ألف) دينار ليبي تم إيداعها بالتزامن مع توفر السيولة النقدية في المصارف، موضحا أن نصيب كل اسرة من المنحة سيكون (500) دينارا. (وال – جردس العبيد) أ ف/ ع ع

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