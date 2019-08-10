المركزي: إيرادات 7 أشهر بلغت 18.8 مليار دينار

بيانات حديثة أصدرها مصرف ليبيا المركزي اليوم حول حجم الإيرادات والإنفاق العام في الفترة بين يناير ويوليو الماضي، وتصدَّر النفط حجم الإيرادات العامة من الفترة ذاتها بقيمة 17 مليارا و300 مليون و58 ألف دينار، أما إيرادات الضرائب فقد بلغت 541 مليونا و800 ألف دينار، أما إيرادات مصلحة الجمارك فقد بلغت 190 مليونا و400 ألف دينار.

بيانات المركزي تطرقت إلى إيرادات قطاع الاتصالات التي بلغت أكثر من 109 ملايين دينار، وجاءت أرباح المصرف المركزي بمقدار 125 مليون دينار على صعيد المحروقات فقد بلغت 100 مليون دينار في الفترة ما بين يناير حتى يوليو الماضي، وبلغت إيرادات الخدمات 413 مليون دينار ليبلغ إجمالي إيرادات الخزانة العامة من الإيرادات السيادية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 18 مليارا و830 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه الصادر صباح اليوم أن إجمالي إيرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي قد بلغت 14 مليارا و340 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق، حاز باب المرتبات الحصيلة الأكبر بنسبة أكثر من 58% بقيمة قدرها 13 مليارا و808 ملايين دينار، من أصل 23 مليارا و647 مليون دينار، وهي قيمة الإنفاق خلال السبعة أشهر الماضية.

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