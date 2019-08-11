الشرارة الذهبية: حريق محطة غوط الشعال تسبب في خسائر مادية للمواطنين

أعنلت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، عن اندلاع حريق بمحطة وقود”رقم 99″ ،التابعة لشركة الشرارة الذهبية، بمنطقة غوط الشعال، نتيجة عطب كهربائي، بإحدى السيارات أثناء تواجدها بالمحطة للتزود بالوقود.

وأشارت الشركة، إن العاملون بالمحطة سارعوا على الفور لإطفاء الحريق، من خلال اسطوانات الإطفاء المتواجدة بالمحطة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأن الحريق تسبّب في خسائر لسيارات المواطنين ، إضافة لأضرار لحقت بمضخات المحطة.

وطمأنت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الحريق لم ينتج أي أضرار بشرية.

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