اقتصاد

أكثر من 800 سيارة أوروبية ترسو بميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي خلال الساعات الماضية سفنا تجارية محملة بسلع مختلفة إضافة لسيارات قادمة من أوروبا.

ونشرت إدارة الميناء بيانات أوضحت من خلالها دخول سفينة السيارات “غراند برتغال” التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا وعلى متنها 877 سيارة، مُستوردة من أوروبا.

كما استقبل الميناء السفينة “اي كي سوكي” التابعة للوكيل الملاحي “نبتون” مُحملة بـ 854 ربطة أخشاب.

وبحسب النشرة الدورية لإدارة ميناء بنغازي، فقد وصلت السفينة “أتلانتك بونير” مُحملة بـ 110 حاويات بضائع مُتنوعة، وهي تتبع الوكيل الملاحي شركة الدليل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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