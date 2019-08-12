ميناء بنغازي يستقبل سفن تجارية محملة ببضائع تجارية مختلفة

بنغازي 12 أغسطس 2019 (وال) – استقبل ميناء بنغازي خلال اليومين الماضيين سفنا تجارية محملة ببضائع مختلفة بالإضافة إلى سيارات قادمة من أوروبا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي دخول سفينة السيارات غراند برتغال وعلى متنها 877 سيارة، مستوردة من أوروبا.

وأفاد الشهيبي أن الميناء شهد دخول السفينة اي كي سوكي ا مُحملة بـ 854 ربطة أخشاب ،مبينا أنه وصول السفينة أتلانتك بونير وعلى متنها 110 حاويات بضائع متنوعة. (وال – بنغازي) ع ع

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