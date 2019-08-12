الصين تعتزم إطلاق عملتها الإلكترونية

أعلن البنك المركزي الصيني اعتزامه لإصدار عملة رقمية سيادية للصين وفقا لتصريح “مو تشانغ تشون” نائب مدير إدارة المدفوعات أمام منتدى يعقد في إقليم “هيلونغجيانغ” شمال البلاد.

وأضاف النائب أن إصدار عملة رقمية سيادية سيعتمد على نظام ”ثنائي“ يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار، مشيرا إلى أن العملة لن تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل، معللا ذلك بأن التقنيات المتاحة حاليا لن تتمكن من التعامل مع حجم المعاملات في بكين.

يذكر أن بنك الشعب الصيني شكّل فريقا بحثيا قبل خمس سنوات لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد؛ وذلك بشأن خفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي، إلا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يكشف عن أي تفاصيل تذكر عن خططه في هذا الشأن حتى الآن.

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