وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة ترسل سلع تموينية لعدد من المدن بالمنطقة الغربية

البيضاء 13 أغسطس 2019 (وال) – قامت اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة والمكلفة بإرسال السلع الغذائية إلى مدن المنطقة الغربية المتمثلة في مدن الأصابعة وترهونة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة.

حيث أصدر معالي رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني تعليماته لوزارة الاقتصاد بإعادة تشكيل اللجنة لإيصال مخصصات الجمعيات الاستهلاكية.

وكانت وزارة الاقتصاد دعت في بيانٍ لها جميع الجمعيات الاستهلاكية في البلديات المذكورة إلى التوجه إلى وحدات المبيعات بصندوق موازنة الأسعار لاستلام المخصصات.

كما وجهت دعوتها إلى السادة عمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد بالبلديات بتجهيز الكشوفات للأسرع في صرف هذه السلع للمسهمين بالجمعيات الاستهلاكية.

وخصصت الوزارة لهذه المدن أكثر من 51 ألف كيلو جرام أرز، وقرابة 23 ألف كيلو جرام سكر، وأكثر من 40 ألف علبة زيت وحوالي 20 ألف كيس دقيق، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشحنات لهذه المناطق تقدر ب100 شحنة. (وال – البيضاء) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال