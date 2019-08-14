أسعار النفط تتراجع بعد تحقيق مكاسب قوية

طوكيو-العنوان

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما أدى إلى خسارة المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة.

وانخفضت خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.

وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام اليوم الأربعاء.

المصدر- رويترز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية