الوطنية للنفط والبريقة: شركات توزيع الوقود فشلت، ونطالب الوفاق بالتحقيق

طالبت المؤسسة الوطنية وشركة البريقة لتسويق النفط حكومة

الوفاق، بالتحقيق في فشل شركات توزيع الوقود في تلبية احتياجات المواطن من الوقود.

وقالت المؤسسة، في بيان مشترك مع شركة البريقة،

الثلاثاء، إن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في البلاد تقع على عاتق 4

شركات، هي شركة خدمات الطرق السريعة، والشرارة الذهبية، والراحلة، وليبيا للنفط،

وقد فشلت هذه الشركات بشكل عام في تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها

على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن شركة البريقة خصصت ما يقارب 15 مليون

لتر من وقود البنزين لتلبية احتياجات المواطنين في طرابلس الكبرى خلال أيام عيد

الأضحى إلا أن الشركات المذكورة تسلمت 6 ملايين و450 لتر فحسب.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن

المؤسسة وشركة البريقة ملتزمتان بتوفير الوقود لكافة الليبيين بشكل مستمر، وأن أي

طرف يقف وراء توقف إمداد الوقود أو يشارك في تهريبه والتلاعب بأسعاره سيحال إلى

السلطات المعنية، مجدِّدا مطالبته لحكومة الوفاق بتعزيز آلية مراقبة عمل شركات

التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد ازدحاما شديدا على

محطات الوقود حيث يصطف المواطنون طوابير طويلة لتزويد مركباتهم الآلية بالبنزين.

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