شركة الكهرباء تتوقع تحسنا في ساعات طرح الأحمال الأيام القادمة

قالت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، إن الشبكة العامة للكهرباء ستشهد تحسناً ملحوظاً في عمليات طرح الأحمال، اعتبارا من اليوم الأربعاء، إن لم يحدث أي طارئ لمحطات الإنتاج.

وعددت الشركة، وفق صفحتها الرسمية، الأسباب التي أدت إلى استمرار توزيع طرح الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى خروج محطتي توليد الزاوية والرويس عديد المرات وعدم التمكن من ربطهما على الشبكة لعدة أسباب منها معارضة محطة تحويل الزهراء وعدم اتباع التعليمات الصادرة إليها من غرفة التحكم أدى إلى تأخر ربط محطة الرويس بالشبكة وعرقلة تغذية مدينة طرابلس بالطاقة الكهربائية حتى ثالث أيام العيد المبارك.

وأوضحت الشركة بأن مدينة طرابلس هي المستهلك الأكبر بين المدن حيث يتجاوز معدل إستهلاكها للطاقة الكهربائية نسبة 42% من إجمالي الشبكة بالمنطقة الغربية وبالتالي فأن طرح الأحمال عليها أكثر من غيرها.

وأضافت الشركة بأن استمرار الحرب على تخوم طرابلس لأكثر من 130 يوماً، وإصابة خطوط نقل الطاقة الرئيسية وعدم التمكن من صيانتها وإعادتها للخدمة بما فيها إصابة خطوط 220 ك. ف، وعزل محطة التبة أدى إلى تفاقم الحالة وصعوبة تغذية كامل أحمال مناطق جنوب طرابلس.

وقالت الشركة بأن العاملين بالإدارة العامة للتحكم والإدارة العامة للإنتاج وطيلة أيام العيد المبارك بالتواجد في مقار عملهم للعمل على إعادة ربط الشبكة والمحافظة على استقرارها وكذلك العمل على تشغيل الوحدات التي توقفت وخاصة في محطتي الزاوية المزدوجة والرويس.

يشار إلى أن الشبكة العامة للكهرباء شهدت إظلاما تاما على المنطقة الغربية قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

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