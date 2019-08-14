دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير العمل بمشاريع الحكومة المؤقتة التي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة بقطاعي الداخلية والتعليم والتي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن.

وبحث دولته خلال اجتماع عقده في بنغازي مع مدير عام الجهاز المهندس ناجي المعداني المشاريع التي انتهت الحكومة الليبية المؤقتة من تنفيذها من خلال الجهاز، وبعض المشاريع قيد التنفيذ وغيرها من المشاريع المزمع تنفيذها لاحقا.

وبين مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المهندس ناجي المعداني أن 40 مشروعا لصالح وزارة الداخلية تم الانتهاء من تنفيذها، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصالح وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

وشدد دولته على ضرورة الاهتمام بمشاريع بلدية درنة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة لهذه البلدية التي عانت طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية عليها. (وال – بنغازي)

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