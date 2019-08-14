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اسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2019، انهيار جديدا خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.145 دينار طرابلس

الدولار الأمريكي 4.14.75 دينار زليتن

الدولار الأمريكي 4.125 دينار بنغازي

اليورو 4.60 دينار

الجنية الإسترليني 4.98 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.50 دينار

الجنية المصري 0.26 دينار

الدينار الاردني 5.80 دينار

الدولار الكندي 2.88 دينار

سعر كسر الذهب عيار18 بـ 145 دينار

كسر الفضة 1.8 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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