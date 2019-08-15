أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 15 اغسطس 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 15 اغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار من مصادرنا في غرف الواتساب و الفايبر و صفحات التواصل الاجتماعي القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.145 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.125 دينار

اليورو 4.60 دينار

الجنية الإسترليني 4.98 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.50 دينار

الجنية المصري 0.256 دينار

الدولار الكندي 2.88 دينار

الدينار الأردني 5.80 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.165 دينار

كسر الذهب عيار 18 145 دينار

كسر الفضة 1.80 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.70 دينار

دولار بشيك المصدق 4.32 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.