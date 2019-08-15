كشفت البيانات الشهرية مجلس الذهب العالمي حلول ليبيا الرابعة عربيا في احتياطيات الذهب.

وقال التقرير الشهري للمجلس إن احتياطات ليبيا بلغت مائة وستة عشر طنا وستمائة كيلوغرام، مشكلا صفرا فاصل أربعة وثلاثين بالمائة من الاحتياطي العالمي.

وجاءت قبل ليبيا ثالثة الجزائر وثانية لبنان، بينما تصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات تشكل صفرا فاصل أربعة وتسعين بالمائة من احتياطي الذهب العالمي.

وأفاد مجلس الذهب ببلوغ احتياطات دول العالم من المعدن النفيس أكثر من أربعة وثلاثين طنا في أغسطس الجاري، للدول العربية منها قرابة أربعة بالمئة.

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