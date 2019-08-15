“الشرارة الذهبية”: البريقة عاجزة عن توفير الوقود

بعد الجدل الذي أثير أمس بخصوص الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط لشركة البريقة بشأن فشل شركات التوزيع في أداء مهامها، ردت شركة الشرارة الذهبية أيضا على هذه الاتهامات وأكدت أنها ملتزمة بسحب مخصصاتها اليومية من الوقود وتوزيعها على المحطات التابعة لها وتمكين تلك المحطات من العمل بالشكل المطلوب وتقديم خدماتها للمواطن بالرغم من وجود بعض المختنقات والعراقيل التي تعترض سير العمل.

وأشارت “الشرارة” الى أن عجز شركة البريقة عن توفير الوقود بالكميات الكافية التي تسد احتياجات المحطات خاصة في طرابلس، مبينة أن خروج مستودع سبها عن الخدمة بسبب عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على توفير الوقود بالمستودع سبب ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء وزيادة معاناة المواطن.

ولفتت الشركة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جدا وصلت إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة لتقوم بتوفير مولدات وتوزيعها على المحطات التابعة لها بدون مقابل على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك لكنها قامت بذلك لضمان استمرار عمل المحطات دون توقف مع توفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار للمحطات.

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