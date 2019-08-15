الصين تتوعد أميركا بـ”إجراءات مضادة”

أكدت الصين عزمها اتخاذ إجراءات مضادة لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وفقا لتصريح وزارة المالية الصينية الخميس.

وقال الوزارة إن الرسوم الجمركية الأميركية تنتهك التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد تراجع عن قرار جزء من الخطة التي أدلى بها بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار والتي تشمل جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مرجحا فرض الرسوم على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية متأملا تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأميركية.

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